Start Duits-Nederlands grensoverschrijdend zorgproject

De Duits-Nederlandse grens is vorige week symbolisch geopend tijdens het symposium over grensoverschrijdende gezondheidszorg in de Martinikerk in Groningen. De ceremonie markeerde de officiële start van het Interreg-project Health4DE-NL, dat de komende vier jaar moet bijdragen aan meer gezonde jaren voor inwoners van de noordelijke grensregio.

Melanie Walter, minister voor Europa en Regionale Ontwikkeling van Nedersaksen, en Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van Oldambt, gaven gezamenlijk het startsein. Het project richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse zorginstellingen en het versterken van de zorginfrastructuur in de grensregio.

Beter afstemmen

Grensregio’s kampen vaak met vergelijkbare problemen: een minder sterke zorginfrastructuur, personeelstekorten en beperkte zorgmogelijkheden dichtbij huis. De landsgrens vormt daarbij een extra barrière. Hoewel behandeling over de grens wettelijk mogelijk is, gebeurt dit nog weinig. Health4DE-NL wil hierin verandering brengen door de zorgsystemen beter op elkaar af te stemmen.

Intensieve samenwerking

Het project streeft naar gelijke toegang tot zorg voor alle inwoners in de grensregio. Door intensieve samenwerking tussen zorginstellingen aan beide zijden van de grens moeten de systemen beter voorbereid zijn op toekomstige gezondheidscrises.

“Health4DE-NL is geen zoektocht naar het wiel,” zei projectleider Adriana Pérez Fortis tijdens de kick-off. “Het is een strategisch project dat zich richt op het realiseren van eenvoudige dingen die ertoe doen: het creëren van de basis voor een gestructureerde, georganiseerde en duurzame grensoverschrijdende samenwerking in de gezondheidszorg.”

Tijdens het symposium kwamen beleidsmakers, zorgverleners, onderzoekers en inwoners samen om kennis te delen en de samenwerking te versterken. De conclusie was unaniem: grensoverschrijdende samenwerking is complex, maar noodzakelijk.

Breed consortium

Health4DE-NL wordt geleid door het Cross-border Institute of Healthcare Systems and Prevention en uitgevoerd door een breed consortium: de Rijksuniversiteit Groningen (Aletta en Faculteit Economie en Bedrijfskunde), het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), de Universiteit van Oldenburg, GGD Groningen, GGD Fryslân en het Niedersächsisches Landesgesundheitsamt (NLGA).

Het project wordt gefinancierd door het Interreg VI Duitsland–Nederland programma, de Europese Unie, de Niedersächsische Staatskanzlei en de provincies Groningen en Fryslân. Het totale budget bedraagt €3,2 miljoen en het project loopt tot eind 2029.