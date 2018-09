Excuses ggz-instelling na zelfdoding patiënte

De Utrechtse ggz-instelling Altrecht heeft in een brief excuus aangeboden aan de nabestaanden van 31-jarige vrouw uit Zegveld. De instelling geeft toe dat zij de vrouw, Suzanne Zwarts, onder dubieuze omstandigheden uit de kliniek heeft laten verwijderen waardoor ze in de gevangenis terechtkwam, meldt het AD.

Ook was er geen volledige medische overdracht. Zwarts maakte in de gevangenis een einde aan haar leven. De brief van Altrecht, die in bezit is van de krant, is opgesteld door geneesheer-directeur Pieter Prins en mede ondertekend door de raad van bestuur.

In de brief geeft Prins toe dat zijn instelling "op belangrijke punten niet juist heeft gehandeld". "Ik wil u dan ook namens de instelling welgemeend excuses aanbieden voor deze gang van zaken en nogmaals mijn deelneming betuigen met dit afschuwelijke verlies." (ANP)