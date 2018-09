Aantal doden door meningokokken stijgt

Dit jaar zijn tot nu toe 78 mensen ziek geworden door een besmetting van de bacterie meningokokken type W, die kan leiden tot hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging. Daarvan zijn achttien patiënten overleden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft berichtgeving hierover door het AD bevestigd.

De aantallen zijn beduidend hoger dan voorheen. In de eerste acht maanden van vorig jaar overleden zes patiënten, in dezelfde periode van het jaar ervoor drie en in 2015 niemand.

De meningokokkenbacterie huist bij veel mensen in de neus- of keel zonder daar last te veroorzaken. Als de ziekteverwekker echter in het bloed terechtkomt, wordt hij gevaarlijk.

Campagne

Maandagmiddag lanceerde het RIVM een nieuwe vaccinatiecampagne tegen de ziekte, gericht op jongeren. Vanaf komend weekend krijgt iedereen in het jaar waarin hij veertien jaar wordt een uitnodiging voor een prik tegen deze gevaarlijke bacterie. Aanleiding is de toename van het type W, dat in tegenstelling tot andere typen ook gevaarlijk is voor jongeren. (ANP)