Skipr4C koerst 5000 euro bij elkaar voor goede doelen

De deelnemers en sponsoren van de Skipr Care & Cure Cycle Challenge (Skipr 4C) hebben vrijdag 1300 euro opgehaald voor Warande en 3700 euro voor Siza. Warande zal het bedrag besteden aan een virtuele fietsvoorziening voor bewoners van ouderenzorginstellingen. Bij Siza is het geld bestemd voor een aangepaste speelplaats waarin jonge cliënten samen kunnen spelen met kinderen uit de aanliggende woonwijk.

Als gevolg van lichamelijke en geestelijke beperkingen kunnen ouderen in een zorginstelling vaak niet meer naar buiten om te bewegen. Om ze die mogelijkheid toch te geven, heeft Warande in Zeist op de locatie Heerewegen drie fietsen staan, die gekoppeld zijn aan virtuele fietsroutes. Een deel van de sponsorbijdrage die deelnemers van de Skipr4C bijeen hebben gebracht gaat dit jaar naar het verbeteren van deze fietsen door ze draadloos te maken en de routes uit te breiden.

Als aanbieder van gehandicaptenzorg weet Siza dat buiten spelen voor ieder kind gezond, leuk en belangrijk is, of het nu om kinderen gaat die een lichte verstandelijk beperkt (LVB) hebben, dan wel een ernstige meervoudige beperking (EMB). De aangepaste speeltuin moet een uitnodigende plek worden waar alle jonge bezoekers kunnen ontdekken, voelen, luisteren en zelf aan de slag gaan, maar ook ruimte biedt voor rust. In totaal is voor de nieuwe voorziening een bedrag van 135 duizend euro nodig.