KNMP pleit voor maatregelen tegen geneesmiddelentekorten

Apothekersorganisatie KNMP waarschuwt in een brief aan de Tweede Kamer voor de oplopende geneesmiddelentekorten in Nederland. De KNMP pleit onder meer voor aanvullende garanties in de wetgeving om te voorkomen dat de tekorten verder oplopen. Ook moet de beschikbaarheid van vervangende geneesmiddelen worden vergroot.

Geneesmiddelenprijzen zijn in Nederland "extreem laag", aldus de KNMP. Om die reden wijken fabrikanten uit naar het buitenland, waar ze een hogere prijs voor hun product krijgen. Gevolg is dat de beschikbaarheid van geneesmiddelen op de Nederlandse markt terugloopt. Onder meer door aanpassingen van de Wet geneesmiddelenprijzen en de herberekening van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem zullen de prijzen van geneesmiddelen nog verder dalen en de geneesmiddelentekorten verder oplopen, verwacht de KNMP.

Vooralsnog hebben apothekers de tekorten kunnen opvangen door vervangende medicijnen uit het buitenland te importeren. De beschikbaarheid van alternatieven zal binnen enkele maanden echter een "nijpend probleem" worden door aanstaande Europese wetgeving, vreest de apothekersorganisatie. De invoering van de Europese richtlijn Falsified Medicines Directive (FMD) vergt volgens de KNMP zulke hoge investeringen dat sommige geneesmiddelenfabrikanten overwegen te stoppen met de productie van bepaalde geneesmiddelen.

Garanties

Om de beschikbaarheid van geneesmiddelen te kunnen waarborgen, vraagt de KNMP de Tweede Kamer garanties in te bouwen in bestaande en voorgenomen wetgeving. De apothekersorganisatie wil onder meer dat bij het verder oplopen van de tekorten het voor apothekers mogelijk wordt om op flexibele wijze geneesmiddelen uit het buitenland te verkrijgen. Ook wil de KNMP de garantie dat deze vervangende geneesmiddelen ook aan patiënten worden vergoed.

Op dit moment zijn onder meer de geneesmiddelen naproxen, temazepam en clopidogrel (tijdelijk) niet beschikbaar. "Begrijpelijk geeft dit onzekerheid en irritatie bij patiënten", schrijft de KNMP. "De oplopende geneesmiddelentekorten bezorgen bovendien de apotheker hoge administratieve lasten en de zorgverlening voor de patiënt komt steeds verder in het gedrang."