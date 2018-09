Zwangerschapspreventieprogramma wordt landelijk uitgerold

Het project Nu Niet Zwanger wordt landelijk uitgerold. Dit project wordt met succes in Tilburg, Rotterdam en Nijmegen ingezet om ongeplande en ongewenste zwangerschappen bij kwetsbare ouders met psychische problemen of een verslaving te voorkomen. Dit maakt GGD GHOR Nederland bekend.

De landelijke uitrol start officieel met het huisbezoek van minister Hugo de Jonge (VWS) vandaag in Tilburg. Hij gaat langs bij één van de kwetsbare vrouwen die haar kinderwens uitstelde door deel te nemen aan Nu Niet Zwanger. In dit project wordt volgens GGD GHOR veel leed voorkomen door het voeren van een "eerlijk gesprek" met mensen met bijvoorbeeld psychische problemen over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Uithuisplaatsing van heel jonge kinderen en inzet van jeugdzorg zijn hiermee van de baan.

Het project ging in 2014 van start in Tilburg, op initiatief van verpleegkundig specialist Connie Rijlaarsdam. Zij is vanwege Nu Niet Zwanger door vakgenoten in 2017 uitgeroepen tot Meest Invloedrijke persoon in de publieke gezondheid. De aanpak wordt inmiddels ook in Rotterdam en Nijmegen toegepast. Hugo de Jonge, ex-wethouder van Rotterdam, kent het programma en is "heel blij" met de landelijke uitrol, volgens GGD GHOR. Hij wil zich graag inzetten voor een landelijk dekkend netwerk. Dit wordt mogelijk dankzij subsidie van het ministerie van VWS.

Kansrijke Start

Deze zomer zijn zes regio’s gestart met de ondersteuning vanuit GGD GHOR Nederland en er hebben zich al veel gemeenten en regio’s gemeld. De bedoeling is dat Nu Niet Zwanger de komende drie jaar in 25 verschillende regio’s gaat draaien. Het project is een samenwerkingsverband van GGD GHOR Nederland en Rutgers en maakt deel van het programma Kansrijke Start van het ministerie van VWS. Dit programma richt onder andere op het verbeteren van de samenwerking tussen wijkteams, kraamzorg, de verloskundige zorg en de jeugdgezondheidszorg.