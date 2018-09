Noorderbrug benoemt interim-bestuurder

De raad van toezicht van De Noorderbrug heeft Jeltje Schraverus met ingang van 1 oktober als interim-bestuurder benoemd. Eén en ander is in goed overleg met de raad van bestuur besloten, zo laat De Noorderburg in een persverklaring weten.

De raad van toezicht acht de stap nodig gezien de groeiende complexiteit van de zorgsector. Die vraagt bij De Noorderbrug “meer stuurkracht”, aldus de raad van toezicht. Om die reden is Schraverus aangetrokken om de huidige bestuurder Marianne van der Harten, die sinds 2009 leiding geeft aan De Noorderburg, bij te staan. Schraverus wordt samen met Van der Harten collegiaal en statutair verantwoordelijk voor de aansturing van de organisatie van De Noorderbrug.

Schraverus heeft uitgebreide bestuurlijke ervaring in de zorg, onder meer als bestuurder van het Waterland ziekenhuis, Flevoziekenhuis en Magentazorg. Ook was ze bestuurslid van de bestuurdersvereniging NVZD en lid van de raad van commissarissen van De Friesland.

De raad van toezicht heeft het volste vertrouwen dat de versterking van de raad van bestuur bijdraagt aan de verdere ontwikkeling en stevige positionering van De Noorderbrug. De Noorderbrug is een specialistische zorgaanbieder voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek of een chronische ziekte.