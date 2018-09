'Artsen Erasmus MC zijn te weinig divers'

De artsen in het Erasmus MC zijn niet divers genoeg. Dat vinden twee geneeskundestudenten die actief zijn in de werkgroep Inclusie & Diversiteit. Met 20 duizend euro subsidie gaan ze de artsengroep, maar ook de rest van het personeel en de behandelmethodes in het Erasmus MC meer divers maken.

Dat meldt Medisch Contact op 12 september. Bo van den Berg en Nizar El Manouzi ontvangen de subsidie van Echo, een landelijk expertisecentrum voor diversiteitsbeleid in het hoger onderwijs. Met de subsidie willen de twee geneeskundestudenten werkbezoeken afleggen, cursussen aanbieden en een groot symposium organiseren met alle medische faculteiten van Nederland en Vlaanderen.

Borrel

Van den Berg en El Manouzi stellen in Erasmus Magazine dat het zorgsysteem en het personeel in het Erasmus MC de diversiteit in de stad Rotterdam niet weerspiegelt. Ze zien dat niet alle studenten met een migratieachtergrond zich thuis voelen in het ziekenhuis, bijvoorbeeld doordat er een borrel wordt georganiseerd waar mensen die geen alcohol drinken niet snel naartoe gaan. Ook zouden studenten met een migratieachtergrond relatief slechtere beoordelingen krijgen voor coschappen.