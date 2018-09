Kamer verbolgen over falende aanpak verwarden

De Tweede Kamer is verbolgen dat de aanpak van verwarde personen nog steeds faalt en het gevaar dat zij vormen dus blijft voortbestaan. Ook baart het de Kamer zorgen dat er geen schot zit in de verzameling van DNA van veroordeelden. Regeringspartij VVD en meerdere oppositiepartijen willen bewindslieden hierover zo snel mogelijk aan de tand voelen.

De parlementariërs zijn gealarmeerd door harde kritiek van de onderzoeker die zich heeft gebogen over de moord door een verwarde man op oud-minister Els Borst. Rein Jan Hoekstra concludeerde drie jaar geleden dat justitie, politie en ggz grote steken lieten vallen waardoor deze Bart van U. later opnieuw kon toeslaan.

Met zijn vernietigende rapport en aanbevelingen is vervolgens weinig gedaan, constateert Hoekstra nu. Hij mist het besef bij minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) dat voortmaken is geboden. Verwarde personen kunnen nog altijd tussen wal en schip belanden of zelfs van de radar verdwijnen. Een sluitende aanpak is ook "niet in zicht".

Alarmerend

VVD-Kamerlid Leendert de Lange vroeg om een debat na publicatie van het tussenrapport van Hoekstra, dat hij "alarmerend" noemde. De veiligheid van mensen mag nooit in gevaar komen omdat bijvoorbeeld ggz en politie geen informatie kunnen uitwisselen over personen die gevaarlijk zijn, aldus de VVD'er.

De Lange kreeg geen steun van de coalitiepartners CDA, D66 en ChristenUnie om CDA-minister Grapperhaus en staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis (CU) op het matje te roepen. Maar verscheidene oppositiepartijen hielpen hem alsnog aan een meerderheid. (ANP)