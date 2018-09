Sabine Uitslag vertrekt als voorzitter NVH

Sabine Uitslag neemt afscheid als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH). Dit heeft zij in een brief aan de leden van de vereniging aangekondigd.

De oud-politica, die in 2013 voorzitter werd van de NVH, vindt het naar eigen zeggen tijd om het stokje door te geven. "We hebben met elkaar mooie stappen mogen zetten. Ik kijk dan ook met heel veel plezier terug op de afgelopen jaren waarin we met elkaar, bestuur en leden, hard hebben gewerkt zichtbaar te zijn en de positie te verkrijgen die de huidtherapeut, als de paramedicus voor de huid, verdient. Huidtherapie is inmiddels niet meer weg te denken in het zorglandschap", aldus Uitslag.

Transformatie

Samen met het NVH-bestuur heeft Uitslag onder meer gewerkt aan de transformatie van de bestaande traditionele verenigingsstructuur naar een zelfsturende kennisnetwerk-organisatie waarbij de leden centraal staan. Ook is het Paramedisch Platform Nederland (PPN) mede-opgericht en participeert de vereniging in het landelijk Hoofdlijnenakkoord Paramedie.

De NVH is inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor de opvolging van Uitslag. De vereniging beoogt in het najaar een nieuwe voorzitter te presenteren aan de algemene ledenvergadering.