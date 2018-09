IGJ plaatst zorglocatie Ons Thuis onder verscherpt toezicht

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft zorglocatie Ons Thuis 'De Heuvel' in Dongen onder verscherpt toezicht gesteld. Er zijn verbeteringen nodig om goede zorg te kunnen verlenen en de inspectie heeft er onvoldoende vertrouwen in dat die zullen worden doorgevoerd zonder extra toezicht.

Op de zorglocatie wonen zeven cliënten, waarvan vier oudere cliënten. De IGJ concludeert dat er na het inspectiebezoek op 20 september 2017 onvoldoende verbetering heeft plaatsgevonden. Ondanks de ingezette verbeteracties wordt een groot deel van de normen niet nageleefd. Daardoor bestaan er volgens de inspectie nog steeds structurele tekortkomingen en risico’s op onverantwoorde zorg op de locatie.

Het verscherpt toezicht duurt vier maanden. In de periode van het verscherpt toezicht kan de Inspectie Ons Thuis 'De Heuvel' zowel aangekondigd als onaangekondigd bezoeken voor een herinspectie. Voor het einde van de periode van het verscherpt toezicht toetst de inspectie of de zorglocatie voldoet aan de normen en beoordeelt zij of het verscherpt toezicht kan worden opgeheven, moet worden verlengd of dat er verdere stappen nodig zijn in de vorm van bestuursrechtelijke maatregelen.