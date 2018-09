Ziekenhuizen Zuid-Holland trekken samen op in longkankerzorg

Vier ziekenhuizen in Zuid-Holland gaan intensief samenwerken in de behandeling van patiënten met longkanker. Hiertoe hebben ze het longkankercentrum ZuidHollandZuid opgericht. Met de samenwerking willen de ziekenhuizen de kwaliteit van longkankerzorg verhogen.

Het centrum is een initiatief van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis in Dirksland, het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam, het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam en het Spijkenisse Medisch Centrum. Het dagelijks bestuur van longkankercentrum ZuidHollandZuid bestaat uit Johan Lie van het Maasstad Ziekenhuis, Frank Jacobs van het Ikazia Ziekenhuis en Lidia Hoogerbrugge van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis en Spijkenisse Medisch Centrum.

Binnen de samenwerking van het longkankercentrum werken de longartsen van de vier ziekenhuizen intensief samen. Ze bespreken wekelijks de dossiers en behandeltrajecten van patiënten en wisselen nieuwe ontwikkelingen op het gebied van longkankerbehandelingen en medische technologieën uit. "Door kennis en kunde op het gebied van longkankerzorg met elkaar te delen, kunnen we de zorgkwaliteit voor patiënten in de regio Rotterdam en de Zuid-Hollandse Eilanden verder verhogen", aldus het ZuidHollandZuid-bestuur. Het voordeel voor de patiënt is dat het dossier door meerdere specialisten wordt beoordeeld en kort daarna het behandeltraject kan beginnen in een ziekenhuis in de regio.

Voorkeur

De zorg wordt verleend vanuit de vier verschillende ziekenhuizen. Daarbij gaan de ziekenhuizen werken met dezelfde behandelmethodes, zorgpaden en protocollen. Een patiënt met longkanker kan voor de meeste onderzoeken en behandelingen terecht in het ziekenhuis van voorkeur. Voor specifieke behandelingen kan het nodig zijn om de patiënt op een andere ziekenhuislocatie te helpen. De vervolgbehandelingen en nazorg vinden vervolgens weer plaats in het ziekenhuis van voorkeur. De patiënt wordt tijdens het behandeltraject door een vaste verpleegkundige, de zogenaamde casemanager, begeleid.

In oktober 2017 stapten de vier ziekenhuizen al over op één gezamenlijk elektronisch patiëntendossier (EPD), met het doel snel de nodige patiëntgegevens beschikbaar te hebben. In de toekomst zijn na akkoord van de patiënt de medische gegevens beschikbaar voor alle behandelaren, ongeacht de ziekenhuislocatie. Daarbij kan zo nodig informatie worden afgeschermd in het EPD.