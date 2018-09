Treant start stages nieuwe stijl in ouderenzorg

De Treant Zorggroep start dit schooljaar met een hele andere manier van stagelopen voor hbo-studenten verpleegkunde. Dat moet de ouderenzorg aantrekkelijker maken.

Treant ontwikkelde de stage in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Het gaat in eerste instantie om een pilot waarbij zes hbo-studenten verpleegkunde van verschillende leerjaren stagelopen in Treant-locaties Weidesteyn in Hoogeveen en Tonckenshuys in Zuidwolde, zo meldt Treant via haar website.

Vakinhoudelijk

Normaal lopen studenten stage op een bepaalde afdeling. Bij het maken van opdrachten kregen ze één op één begeleiding. Per september gaan de studenten gezamenlijk aan de slag en werken ze afdelingoverstijgend. In leerbijeenkomsten werken ze samen aan kwaliteitsverbetering en het ontwikkelen van leiderschap. De stagiairs bepalen zelf wat ze willen leren en welke kennis en kunde ze nodig denken te hebben om de oudere bewoners en hun naasten de beste zorg te kunnen bieden.

De praktijkstages nieuwe stijl zijn een initiatief van Bettina Kluter, verpleegkundige bij Treant. Het idee is dat de studenten weer enthousiast worden van werken in de ouderenzorg, doordat zij zo beter kennismaken met de vakinhoudelijke aspecten ervan.