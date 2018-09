SDW laat nieuwe woonlocatie in Bergen op Zoom bouwen

SDW heeft de huurovereenkomst getekend voor een nog te bouwen woonlocatie in Bergen op Zoom. Begin 2020 moet er een gebouw staan voor mensen met een verstandelijke beperking.

Als alles volgens planning gaat, start bouwbedrijf Aan de Stegge begin 2019 met de bouw van de nieuwe locatie. Hierin komen groepswoningen voor in totaal 24 bewoners. Daarnaast bevat de woonlocatie 16 individuele appartementen en 8 appartementen geschikt voor gezinnen. SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand.

Bestuurder Brigite van Haaften: "We hebben geconstateerd dat er behoefte is aan individuele appartementen in de stad Bergen op Zoom, waarbij wel 24 uur per dag op begeleiding teruggevallen kan worden. Ook is er de vraag naar meer groepswoningen, waar de begeleiding in de nabijheid van de bewoners is. Met deze nieuwe locatie kunnen we die vragen ondervangen".