'Consument wil niet per se naar de apotheek om medicijnen op te halen'

Zorgorganisaties kunnen voordelen behalen voor de patiënt door meer aandacht te besteden aan logistieke mogelijkheden. Zo kan de therapietrouw worden vergroot als de patiënt zelf kan kiezen waar hij zijn medicijnen ophaalt. Dit zegt Huub Zijlstra, sectormanager Health bij PostNL.

Binnen PostNL richt de afdeling Health zich sinds 2013 op de bezorging van allerlei zorggerelateerde middelen. Dit gebeurt vanuit de bestaande organisatie, met de bestaande kennis over bezorging en dienstverlening. De grootste klanten zijn farmaceutische bedrijven en medische groothandels, voor hen regelt PostNL de levering en distributie van medicijnen. Verder rekent PostNL onder haar klanten ook apothekers, tandartsen en in toenemende mate zorginstellingen.

Health kijkt samen met klanten of het zorgproces efficiënter kan worden gemaakt. PostNL probeert volgens Zijlstra de ontvangst makkelijker te maken omdat veel patiënten vaak ook gewoon online besteller zijn. Het bedrijf onderzoekt of het de bezorging op zich kan nemen van producten voor zorginstellingen, om ervoor te zorgen dat de bezorging het zorgproces zo min mogelijk verstoort. Nu worden verzorgingsproducten zoals wondverzorgingsmiddelen op een ander moment bezorgd dan de boodschappen voor de maaltijden. PostNL bekijkt of het mogelijk is om de bezorging van diverse soorten spullen bij een zorginstelling te combineren in één bezorgmoment.

Apotheek

Wat Zijlstra opvalt is dat zorgaanbieders, uitzonderingen daargelaten, hun logistieke processen doorgaans inrichten geredeneerd vanuit het zorgproces en de organisatie en minder vanuit de patiënt. Een voorbeeld zijn geneesmiddelen, die standaard worden verstrekt in de apotheek. "Maar de consument wil niet per se naar de apotheek, hij haalt zijn medicijnen misschien liever op bij een gezondheidscentrum", aldus Zijlstra. "We geloven dat je de therapietrouw kunt vergroten door mensen zelf te laten kiezen hoe en wanneer ze de producten ontvangen."

In die lijn geredeneerd overweegt PostNL in de toekomst een dienst aan te gaan bieden waarin bloed van patiënten wordt opgehaald voordat ze naar het ziekenhuis gaan, bijvoorbeeld twee dagen voor een afspraak met een medisch specialist. PostNL bezorgt al langer medische pakketjes van consumenten naar zorgorganisaties, denk aan ontlasting van mensen die deelnemen aan het bevolkingsonderzoek darmkanker. Dit kan prima, volgens Zijlstra, dankzij de beschikbaarheid en laagdrempeligheid van de reguliere brievenbussen. "Daardoor kunnen mensen met een gerust hart ontlasting opsturen in plaats van naar bijvoorbeeld de huisarts te moeten om het af te geven."