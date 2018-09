Wilhelmina Ziekenhuis sluit SEH om gesprongen leiding

Op de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (WZA) is wateroverlast ontstaan door een gesprongen waterleiding op een daarboven gelegen afdeling. Om die reden heeft het ziekenhuis besloten om de SEH voorlopig te sluiten voor patiënten.

De lekkage is ontstaan op de Centrale Sterilisatieafdeling, waar medische instrumenten worden gesteriliseerd. Omdat op de operatiekamers en de poliklinieken veel gebruik wordt gemaakt van steriele medische instrumenten, heeft de lekkage ook effect op deze afdelingen. De veiligheid van patiënten staat voorop, daarom wordt met grote zorgvuldigheid onderzocht welke zorg wel of niet kan doorgaan.

Om de veiligheid van de patiënten te garanderen, heeft het WZA het veiligheidsprotocol in werking gesteld. In het ziekenhuis vindt elk uur afstemming plaats over de noodzakelijke acties. Omringende ziekenhuizen, ambulancedienst en huisartsenorganisaties in de regio zijn geïnformeerd, en de schoonmaakdienst is ingezet om de betrokken afdelingen schoon te maken en te steriliseren. Spoedpatiënten worden zo veel mogelijk op de poliklinieken of verpleegafdeling opgevangen.

De gesprongen leiding is inmiddels dichtgemaakt en de lekkage gestopt.