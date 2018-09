'Vervoer steeds minder toegankelijk voor mensen met beperking'

Een aantal nieuwe ontwikkelingen in het vervoer dreigen ten koste te gaan van de toegankelijkheid ervan voor reizigers met een beperking. Dit stelt Ieder(in), netwerk van mensen met een beperking of chronische ziekte, in een brief aan de Tweede Kamer.

Zo kiest een aantal gemeenten voor de inzet van kleiner materieel op reguliere lijnen, bestuurd door vrijwillige chauffeurs, aldus Ieder(in). "Vrijwillige chauffeurs geven - terecht - aan niet zo maar de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor het veilig vervoeren van mensen in een rolstoel of mensen met gedragsproblematiek. Hierdoor blijven mensen met een beperking staan."

Pilots

Ook het gebrek aan toegankelijkheidseisen bij pilots rond vraaggestuurd vervoer kan volgens Ieder(in) voor reizigers met een beperking een negatief effect hebben. "Toegankelijkheid moet één van de uitgangspunten zijn bij het ontwikkelen van (nieuwe) mobiliteitsvormen en concessies, zodat mensen met een beperking zoveel mogelijk zelfstandig van A naar B kunnen komen. Inbreng van ervaringsdeskundigheid vanaf het eerste ontwerp is daarbij een voorwaarde", aldus Ieder(in).

Daarnaast komt de toegankelijkheid op het Nederlandse spoor verder onder druk te staan door capaciteitsproblemen, aldus de belangenorganisatie.

De Tweede Kamer debatteert donderdag over de toegankelijkheid van het openbaar vervoer en over pilots rond vraaggestuurd vervoer.