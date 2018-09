Lectoraat HvA onderzoekt gedeelde besluitvorming in de zorg

Stephan Ramaekers is benoemd tot lector 'Professioneel redeneren en gedeelde besluitvorming' aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het lectoraat onderzoekt hoe zorgverleners tot besluiten over behandelingen komen en hoe patiënten daarbij betrokken worden.

Samenwerking tussen zorgverleners en het meer betrekken van de patiënt staat volgens Ramaekers hoog op de agenda, maar blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Het lectoraat gaat onderzoeken welke hindernissen betere communicatie en samenwerking in de zorg tegenhouden, en hoe die kunnen worden weggenomen.

Zo wordt specialisatie gezien als een manier om de toegenomen complexiteit in de zorg het hoofd te bieden, maar is de keerzijde daarvan dat niemand meer het totaalbeeld heeft, aldus Ramaekers. "Veel zorgverleners werken nu op hun eigen terrein náást elkaar." Gespecialiseerde zorgverleners zien slechts een deel van de problemen, en zorgverleners weten daardoor lang niet altijd van elkaars beslissingen."

Cultuurverandering

Wat nodig is voor integrale (persoonsgerichte) zorg is een nieuwe werkwijze waarbij zorgverleners in teams overleggen en samen tot beslissingen komen, stelt Ramaekers. Dat vraagt volgens hem om een cultuurverandering. "Het moeilijkste is dat zorgverleners moeten inleveren op autonomie, wanneer zij sámen bepalen wat de behandeling is."

De benodigde cultuurverandering zou al in de opleiding moeten beginnen. Veel hogescholen en universiteiten maken er al werk van om hun (para)medische studenten te trainen in samenwerken met collega’s uit andere disciplines. Een voorbeeld hiervan is het onderwijsprogramma Interprofessioneel samenwerken, waarin studenten van de paramedische opleidingen en verpleegkunde bij de HvA samen met studenten geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam tot een behandelplan komen.

Het lectoraat van Ramaekers maakt deel uit van de HvA-onderzoeksgroep Urban Vitality, waar onderzoekers en studenten onder meer werken aan preventie gericht op gezonde leefstijl in Amsterdam.

