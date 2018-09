Sensire verwelkomt nieuw lid van de raad van bestuur

Renée Wilke gaat per 1 oktober aan de slag als lid van de raad van bestuur van Sensire. Samen met Maarten van Rixtel gaat zij het collegiaal bestuur vormen van de organisatie.

Momenteel vervult Wilke verschillende toezichthoudende rollen in de gezondheidszorg en daarbuiten. Zo startte zij in augustus als lid van de raad van toezicht van het Diakonessenhuis. Verder was zij oprichter, directeur en ondernemer van zelfstandige behandelcentra in de gezondheidszorg. Ook bekleedde Wilke financiële en commerciële management- en directiefuncties en werkte zij als management-consultant.

Zorgondernemer

Toezichthouders, bestuurders en medezeggenschapsraden van Sensire hebben unaniem ingestemd met de benoeming van Wilke. "Met Renée verwelkomen we een echte zorgondernemer met een uitgesproken hart voor de zorg", aldus Frits Verschoor, voorzitter van de raad van toezicht. Ook Van Rixtel ziet uit naar een constructieve samenwerking. "We vinden elkaar in een gedeelde toekomstvisie voor Sensire: een organisatie waarin de autonomie van de zorgprofessional en het geluk van de klant centraal staat."

Wilke ziet uit ernaar uit om zich in te zetten voor klanten en medewerkers van Sensire, zo laat zij weten. "Sensire is een prachtige organisatie met grote aandacht voor het levensgeluk van haar huidige cliënten, maar ook met oog voor noodzakelijke vernieuwing. Graag wil ik met mijn ervaring in bedrijfsleven én zorg hier een relevante bijdrage aan leveren."

Sensire is in de Achterhoek actief op het gebied van gezondheid, zorg en welzijn.