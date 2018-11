Wachtlijsten ggz lopen op tot 88.500 personen

Zeker 88.500 mensen staan op een wachtlijst voor ggz. Mensen met een stoornis in het autismespectrum hebben de langste gemiddelde wachttijd: zo’n negentien weken. Dat kan uitlopen tot soms acht maanden, drie keer zolang als officieel toegestaan.

Dat meldt de NOS op 18 november. Opvallend zijn de verschillen per regio. In Amstelland en de Meerlanden is de wachtlijst voor ggz-zorg bij autisme acht weken, in Zuid-Limburg duurt het vijfendertig weken.

Wachttijd

De grootste wachtrij is voor mensen die psychische basiszorg nodig hebben. Nog 27.550 mensen wachten op die zorg. Overigens is het niet zo dat een lange wachtlijst ook automatisch een lange wachttijd betekent, want voor de ene zorgvraag gaat de doorstroom sneller dan bij de andere, is het aanbod groter of begint er maar om een bepaalde tijd een nieuwe behandeling waar een cliënt terecht kan.

Inzicht

Belangrijkste oorzaken voor het wachten is dat iemand die zorg nodig heeft niet altijd de juiste behandelaar kan vinden, dat er niet genoeg specialisten in de regio zijn en dat er niet altijd goede afspraken kunnen worden gemaakt over de vergoeding met de zorgverzekeraar. Het probleem speelt al langer. Eind oktober zei staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis nog dat er meer toezicht komt op het wegwerken van wachtrijen door ggz-instellingen. Twee weken geleden heeft MIND de website kiezenindeggz gelanceerd. Daar krijgen cliënten inzicht in het aanbod en de wachttijden.