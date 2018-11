Deltaplan Dementie wil onderzoeksbudget verdrievoudigen

Het onderzoeksbudget voor dementie moet de komende jaren fors worden verhoogd. Alleen dan kunnen belangrijke doorbraken in het alzheimeronderzoek snel in behandeling worden vertaald en in praktijk worden gebracht. Dat zegt Marijke Vos, de voorzitter van het Deltaplan Dementie, maandag op het jaarevent van het nationale programma.

Het Deltaplan Dementie is opgezet om de gevolgen van de toename van mensen met dementie op te vangen. Oorspronkelijk was het plan bedoeld voor 8 jaar eindigend in 2020. Vos benadrukt dat een nationaal actieprogramma ook na 2020 nodig blijft. Zij roept maandag op het jaarevent op om het onderzoeksbudget voor dementie niet alleen na 2020 voort te zetten, maar het in de komende jaren zelfs te verdrievoudigen.

"De komende jaren worden belangrijke doorbraken verwacht. Er komen kansen om dementie daadwerkelijk te behandelen en te voorkomen”, zegt zij. "We moeten daar klaar voor zijn. Dementie is complex en er zullen verschillende strategieën nodig zijn, er is veel meer onderzoek nodig. Nederland heeft een sterke reputatie op het gebied van dementieonderzoek en kan daarbij internationaal niet achterblijven."

Vos pleit ervoor om tegelijkertijd blijven werken aan goede zorg en ondersteuning van mensen met dementie. Zij wil daarbij mogelijkheden van patiënt als vertrekpunt nemen. "Ondersteun de patiënt en diens familie om zo lang mogelijk waardig en volwaardig mee te doen en actief te blijven."

Het Deltaplan Dementie wil met name inzetten op preventie en op de verbinding van domeinen van zorg, welzijn en wonen. "Er zijn veel goede voorbeelden: we moeten gewoon aan de slag en het Deltaplan Dementie blijft hierin het voortouw nemen", aldus Vos.