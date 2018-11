BAM levert nieuwbouw dementiezorg Zoetermeer op

Bouwbedrijf BAM Wonen heeft De Boomgaerd aan het Zalkerbos in Zoetermeer opgeleverd. Het woonzorgcentrum bestaat uit 66 appartementen en acht gemeenschappelijke buurtkamers. De locatie biedt zorg en begeleiding aan ouderen met een vorm van dementie.

Dat meldt BAM op haar website. Bij de bouw van De Boomgaerd, dat is ontworpen door Inbo Architecten, speelde duurzaamheid een grote rol. Zo is het gebouw all-electric en dus zonder gasaansluitingen. Op het dak liggen zonnepanelen en de verwarming vindt plaats met luchtwarmtepompen. Ook de functie van het gebouw is duurzaam: het is makkelijk om te bouwen tot eenpersoonswoningen.

Appartementen

De eigenaar van De Boomgaerd is woningcorporatie De Goede Woning. WelThuis, een instelling die woonzorgcentra beheert waar kwetsbare ouderen en chronisch zieken een thuis vinden, is de gebruiker van het gebouw. Iedere bewoner van De Boomgaerd beschikt over een eigen tweekamerappartement met woonkamer, aparte slaapkamer en badkamer. Daarnaast zijn alle appartementen voorzien van een ruim balkon. Per acht wooneenheden is er een buurtkamer waar bewoners gezamenlijk kunnen vertoeven en eventueel