Tessa van den Ende lid raad van toezicht Sophia Revalidatie en RRC

Tessa van den Ende treedt tot raad van toezicht van Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum. Van den Ende vervangt geen vertrekkend lid maar vult zij de raad van toezicht tijdelijk aan tot zes leden. Deze keuze is gemaakt met het oog op de aflopende termijn van enkele leden in de nabije toekomst, zo laat de organisatie weten.

Van den Ende is partner bij Nysingh advocaten en notarissen. Daar richtte zij de Marktgroep Zorg op. "Haar kennis is van waarde voor de realisatie van de ambities van het nieuw te vormen Basalt; het leveren van excellente revalidatiezorg, voorop lopen in innovatie en regievoering in de keten", aldus de organisatie.