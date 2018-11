Haagse samenwerking voor revalidatie dak- en thuislozen

Sophia Revalidatie en de Kessler Stichting gaan samenwerken om te voorkomen dat cliënten zonder vaste woon- of verblijfplaats na een revalidatietraject op straat komen, en om te voorkomen dat een revalidatietraject niet gestart kan worden omdat de cliënt geen vervolghuisvesting heeft.

Dat melden Sophia Revalidatie en de Kessler Stichting op 20 november. Bram Schinkelshoek, directeur Kessler Stichting, en Willem Wiegersma, voorzitter van de raad van bestuur van Sophia Revalidatie en Rijnlands Revalidatie Centrum (straks samen onder de naam Basalt), hebben op 19 november een overeenkomst getekend. De Haagse instellingen realiseren een ketensamenwerking waardoor iedere patiënt de zorg kan krijgen die hij of zij nodig heeft.

Doorstroming

Zonder vaste woon- en verblijfplaats hebben de sociaal kwetsbare mensen geen toegang tot de revalidatiegeneeskunde van Sophia Revalidatie. Hierdoor is een goede revalidatie na een behandeling, operatie of interventie in het ziekenhuis als gevolg van een ziekte of ongeval niet mogelijk. Het doel is dat iedere patiënt zorg kan krijgen, op de juiste tijd en op de juiste plaats. De keten moet belast worden daar waar de zorg nodig is. Doorstroming van patiënten tijdens hun herstel is hiervoor noodzakelijk, met als laatste stap, weer naar huis. Doordat de Kessler Stichting opvang, zorg en begeleiding biedt, kunnen deze sociaal kwetsbare mensen wel revalideren.