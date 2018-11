Willy Spaan wordt nieuwe voorzitter NFU

Willy Spaan neemt per 1 december de voorzittershamer van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) over van Ernst Kuipers. Vanaf deze datum vervult Kuipers de functie van vicevoorzitter van de NFU.

Dat meldt de NFU op 21 november. Willy Spaan is sinds 2015 bestuursvoorzitter van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Van 2008 tot 2015 was hij voorzitter van de raad van bestuur van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Spaan is van huis uit viroloog. Hij was onder meer hoofd van de Afdeling Medische Microbiologie van het LUMC.

Ernst Kuipers is bestuursvoorzitter van het Erasmus MC. Het bestuur van de NFU bestaat uit de voorzitters van de acht raden van bestuur van de universitair medische centra. Naast Spaan en Kuipers zijn dat Jos Aartsen van UMCG, Marja van Dieijen-Visser van Maastricht UMC+, Leon van Halder van Radboudumc, Chris Polman van Amsterdam UMC locatie VUmc, Hans Romijn van Amsterdam UMC locatie AMC en Margriet Schneider van UMC Utrecht. Het voorzitterschap van de NFU wordt bekleed door de voorzitter van één van de acht umc’s en kent een termijn van twee jaar.