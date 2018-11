RIVM: 'Preventieakkoord zal doelen niet halen'

Het Nationaal Preventieakkoord zal zijn doelen voor overgewicht en drankmisbruik niet halen. Van een groot deel van de maatregelen uit het akkoord zijn positieve effecten niet in te schatten. Dat blijkt uit een doorrekening van de plannen door het RIVM, die in handen is van NRC.

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) zal het Preventieakkoord naar verwachting vrijdag presenteren. Met de staatssecretaris zullen zo'n vijftig maatschappelijke organisaties en bedrijven getekend hebben voor het pakket aan maatregelen dat roken, overgewicht en drankmisbruik moet tegengaan. Over het akkoord is een half jaar onderhandeld.

2040

Een concept van het Preventieakkoord is eerder al uitgelekt. Daarin staat dat roken fors duurder wordt, sigaretten zouden al snel naar 10 euro per pakje gaan. Wie in de zorg werkt, mag tijdens werktijd niet meer roken en evenmin "herkenbaar zijn als roker". De onderhandelaars zouden verder onderzoeken of drank een minimumprijs moet krijgen, om zo overmatig drinken terug te dringen. De accijnzen op alcoholhoudende dranken gaan niet meestijgen met de inflatie, zoals eerder nog is geopperd. Overgewicht willen de partijen aanpakken door een lager suikergehalte in frisdrank te verplichten. In zes jaar moet dat met 30 procent omlaag. Van een suikertaks komt het niet, zo werd al eerder duidelijk.

Op deze manier zou in 2040 minder dan 5 procent van de volwassenen nog moeten roken en 0 procent van de jongeren en zwangere vrouwen. Overgewicht zou terug moeten zijn op het niveau van 22 jaar geleden: van 49 procent naar minder dan 38 procent. Het aantal problematische drinkers moet bijna gehalveerd zijn tot minder dan 5 procent.

Bewustwording

Volgens het RIVM zullen de doelen met betrekking tot alcoholgebruik en overgewicht niet worden gehaald. Alleen de doelen voor het ontmoedigen van roken zouden "de ambities mogelijk realiseerbaar" zijn, zo citeert NRC. Een groot deel van de afspraken uit het akkoord gaat over processen, bewustwording, scholing en onderzoek. Daarvan zijn de positieve gevolgen moeilijk in te schatten. Met de afgesproken maatregelen die wél effectief zijn, worden de doelen bij lange na niet gehaald, ook niet met een optimistische berekening, aldus het RIVM.