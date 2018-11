Ipse de Bruggen legt zonnepanelen in Zwammerdam

Maandag 26 november worden 370 zonnepanelen geïnstalleerd op twee panden van Ipse de Bruggen in Zwammerdam. Het is de laatste installatie van in totaal 1860 zonnepanelen op meerdere locaties dit jaar.

Dat meldt Ipse de Bruggen op 23 november. De panelen worden gelegd op twee panden op landgoed de Hooge Burch: dagactiviteitencentra DAC en Kameleon.

Verduurzamen

De zonnepanelen wekken in totaal voldoende energie op voor meer dan 27gemiddelde huishoudens in Nederland. Door de panelen is de vermindering van CO2-uitstoot gelijk aan de omzet van bijna 2600 bomen. Het aanschaffen van energie-opwekkers van duurzame energie is een van de acties die Ipse de Bruggen inzet om te verduurzamen.



De panelen worden geleverd door Solar Energy en gelegd door ZonneEnergie Op Maat. De bedrijven trakteren de cliënten en begeleiders ook op schildersezels, viltstiften en taarten. Vrijdag 30 november worden de laatste cadeaus bij Kameleon en DAC gebracht.