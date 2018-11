PwC koopt rechtszaak over toezicht Zonnehuizen af

Accountant PwC koopt de procedure in hoger beroep af tegen de failliete zorginstelling Zonnehuizen wegens gebrekkige accountantscontrole. PwC betaalt daar 1,8 miljoen euro voor.

Dat meldt het FD op 26 november. PwC en de curator van Zonnehuizen, Marie-José Cools, stonden begin dit jaar al voor de tuchtrechter. Toen werd de curator in het gelijk gesteld en de accountant werd berispt. Beide partijen gingen tegen de uitspraak in hoger beroep. Die procedure is nu gestaakt en de berisping wordt definitief in het accountantsregister opgenomen.

Boekhouding

Cools verwijt PwC dat het in 2009 zonder enige waarschuwing een goedkeurende verklaring afgaf bij de jaarrekening van de Zonnehuizen. De zorginstelling zat toen al diep in de financiële problemen. De boekhouding was niet op orde. In 2010 zou er een verlies zijn geleden van zes tot zeven miljoen op een omzet van negentig miljoen. In werkelijkheid ging het om een verlies van 18,4 miljoen, zo bleek achteraf.

Aansprakelijk

De raad van bestuur en de raad van toezicht van Zonnehuizen kunnen nog steeds aansprakelijk worden gesteld, zo oordeelt Cools. De curator meldt in haar verslag dat zij een onderzoek hiernaar inmiddels heeft afgerond. Dat wordt nu bekeken door een onafhankelijke partij.

Zonnehuizen had veel vastgoed, dat na het faillissement te gelde is gemaakt. De preferente schuldeisers zijn inmiddels terugbetaald. Nu zijn de andere partijen aan de beurt. Die kunnen mogelijk een derde van hun vordering terugkrijgen.