Plastisch chirurgen Bernhoven zelfstandig verder als Berne Kliniek

De vakgroep Plastische Chirurgie verbonden aan ziekenhuis Bernhoven gaat verder als zelfstandig behandelcentrum met de naam Berne Kliniek. Het afgelopen jaar werkten de plastisch chirurgen al vanuit deze nieuwe structuur, maar met de voltooiing van alle formaliteiten is de ZBC Berne Kliniek een feit.

Onder de vlag van de Berne Kliniek denkt de vakgroep zich verder te kunnen ontwikkelen op het gebied van zowel verzekerde als onverzekerde zorg. Met de komst van een nieuwe plastisch chirurg, denkt Berne deze ambitie waar te kunnen aanmaken. Twee plastisch chirurgen gaan zich nu volledig richten op de hand- en polschirurgie. Daarnaast is er meer tijd voor patiënten ingepland en werkt de Berne Kliniek aan goede en betrouwbare digitale voorlichting.

Identiteit

De ZBC is gevestigd binnen de muren van het ziekenhuis. Deze constructie wordt volgens de initiatiefnemers volledig door Bernhoven ondersteund. Wel is het met de nieuwe vorm van samenwerking vanuit juridisch perspectief van belang dat de Berne Kliniek een eigen identiteit heeft. Op die manier is het voor patiënten duidelijk met wie ze een behandelrelatie aangaan. Om invulling te geven aan het eigen karakter is een nieuwe huisstijl ontwikkeld.