FMS in brief aan informeur: behoud zzp’ers, niet sturen op volume en geen verplichte loondienst

Behoud zzp’ers voor de zorg, niet sturen op volumenormen en geen verplichte loondienst. Dat vraagt de Federatie Medisch Specialisten (FMS) in een brief aan informateur Sybrand van Haersma Buma.

Karel Hulsewé (FMS) | Fotografie: Paul Tolenaar

Voorzitter Karel Hulsewé schrijft deze week namens de FMS een brief aan informateur Buma. Hierin benadrukt hij de dat de Nederlandse medisch-specialistische zorg tot de wereldtop behoort, terwijl de zorguitgaven al ruim vijftien jaar stabiel rond 11 à 12 procent van het BBP liggen. Toch staat deze topzorg de komende jaren voor een aantal opgaven, stelt de voorman van de medisch specialisten.

Zelfstandigen in de zorg

De FMS ziet het tekort aan artsen, verpleegkundigen en andere zorgprofessionals als de grootste bedreiging voor de toegankelijkheid en de kwaliteit van zorg. “Behoud de verpleegkundigen, artsen en alle andere zorgverleners, zowel in de eerste en tweede lijn als in de ggz, voor het vak. Halveer daadwerkelijk de administratielast en zorg voor meer tijd voor de patiënt. Tenslotte: behoud de flexibele schil van zelfstandigen in de zorg, die onmisbaar is in tijden van schaarste.”

Sturen op kwaliteit in plaats van volume

Verder schrijft de FMS dat passende zorg essentieel is bij toenemende schaarste. “Medisch specialisten ervaren echter onvoldoende ruimte om maatwerk te bieden. Het ontbreekt hen aan voldoende tijd, goede ict-ondersteuning, duidelijke kaders en ruimte voor samenwerking over domeinen heen. Daarnaast zijn ziekenhuizen financieel afhankelijk van het aantal behandelingen.”

“Wanneer specialisten kiezen voor passende zorg – bijvoorbeeld door af te zien van een operatie en de patiënt verder te verwijzen – lopen ziekenhuizen financiële risico’s. De politiek moet de ruimte bieden om passende zorg mogelijk te maken voor iedere patiënt. Dat vraagt om vertrouwen in de zorgprofessional, om ondersteuning van ziekenhuizen bij het sturen op kwaliteit in plaats van volume, en om investeringen in tijd en digitale ondersteuning.”

Als één epd

Het derde punt waar de FMS aandacht voor vraagt is de toegang tot patiëntgegevens. “Omdat elektronische patiëntendossiers (epd’s) van verschillende zorginstellingen niet goed met elkaar communiceren, beschikt de behandelaar niet altijd over de volledige medische voorgeschiedenis van de patiënt, zoals medicatiegebruik of allergieën. (..) Daarom vragen we het nieuwe kabinet om de regie te pakken over de ontwikkeling van een gezondheidsinformatiestelsel dat in de hele zorg hetzelfde werkt en aanvoelt als één epd.”

Loondienst

Tot slot houdt de federatie een pleidooi voor het behoud van de vrije beroepskeuze voor medisch specialisten. Oftewel, medisch specialisten moeten niet gedwongen worden om in loondienst te gaan. “Onder onze achterban is er grote bezorgdheid over de intenties van enkele politieke partijen om te komen tot een verplicht dienstverband voor medisch specialisten. (..) De mogelijkheid tot een vrije keuze is een voorwaarde om het vak aantrekkelijk te houden. De ene arts geeft de voorkeur aan werken in dienstverband, terwijl de ander zich juist prettig voelt bij werken in vrij beroep, net als veel huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten.”

Volgens de medisch specialisten is verplichte loondienst ook geen oplossing voor het vermeende probleem, productieprikkels als kostendrijvers in ziekenhuizen. “Ziekenhuizen zijn financieel afhankelijk van het aantal behandelingen dat medisch specialisten uitvoeren. Productieprikkels bestaan niet op het niveau van de individuele dokter, zij komen voort uit afspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. We vragen het nieuwe kabinet om de vrije beroepskeuze voor medisch specialisten te behouden.”