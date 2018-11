'MC IJsselmeerziekenhuizen torste schuld van 50 miljoen mee'

Het failliete MC IJsselmeerziekenhuizen heeft een totale schuld openstaan van meer dan 50 miljoen euro. Ruim 500 schuldeisers hebben zich gemeld. De grootste schuldeiser is de bank ING. Dat meldt de NOS op basis van het eerste openbare faillissementsverslag.

Een andere grote schuldeiser is de stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ). Ook is het ziekenhuis de fiscus nog vier miljoen euro aan loon- en inkomstenbelasting verschuldigd. De hoge schuld bij de ING en het waarborgfonds is te verklaren uit het feit dat de locaties in Lelystad en Emmeloord zijn gekocht met een hypotheek. Dat verklaart de hoge schuld bij ING en WfZ. De panden in Dronten en Urk worden gehuurd.

Reconstructie

De curatoren doen in het eerste faillissementsverslag nog geen uitspraken over de achterliggende oorzaken van het faillissement. Om te kijken of er sprake is geweest van “mogelijke onregelmatigheden, benadelingshandelingen, eventueel wanbeleid en het feitelijke bestuur" gaan de curatoren gesprekken voeren met betrokken leidinggevenden, toezichthouders en adviseurs.

Reorganiseren

De curatoren halen wel een verklaring van het ziekenhuisbestuur aan over de achtergronden van het faillissement. Zo stelt het bestuur het ziekenhuis grondig te hebben willen reorganiseren met financiële steun van de zorgverzekeraars. In het kader hiervan wilde het bestuur de klinische verloskunde en kindergeneeskunde afbouwen en inzetten op meer e-health, maar de zorgverzekeraars zagen hier onvoldoende soelaas in.

Ook wijst het bestuur –net als eerder- "het hoge aflossingstempo op de bancaire leningen" als één van de oorzaken voor de snel verslechterende financiële situatie. Omdat het ziekenhuis het eerste uitstel van betaling de salarissen niet meer kon betalen, werd faillissement aangevraagd, zodat er in ieder geval een beroep kon worden gedaan op de loongarantieregeling via het UWV.