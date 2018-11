Afname alcoholgebruik onder jongeren stagneert

In vergelijking met tien jaar geleden is het alcoholgebruik onder alle jongeren gedaald en het sterkst onder tieners. Sinds 2015 lijkt deze daling echter niet verder door te zetten. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in het vrijdag gepubliceerde Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2018.

Tot 1 januari 2014 was het voor jongeren vanaf 16 jaar toegestaan om alcohol te kopen. Deze leeftijdsgrens is toen verhoogd naar 18 jaar. Om het draagvlak voor deze wetswijziging te vergroten is de campagne NIX18 opgezet. Het doel hiervan was om een nieuwe sociale norm neer te zetten: ‘Niet roken en niet drinken onder de 18’. Uit eindrapportages van deze campagne blijkt dat meer ouders dan in 2013 de NIX-afspraak met hun kinderen maken en minder jongeren roken of drinken, aldus het CBS.

De daling van het alcoholgebruik onder jongeren lijkt echter te stagneren. Van de tieners van 12 tot 18 jaar drinkt nog altijd een derde (34 procent) wel eens alcohol. Onder de jongvolwassenen (18 tot 25 jaar) is dat 86 procent. Vooral jongvolwassenen met een Nederlandse achtergrond nuttigen alcohol. Op het platteland is alcoholgebruik onder jongeren gebruikelijker dan in stedelijke gebieden. Drinkende jongeren doen vaker aan drugs en roken dan niet-drinkende leeftijdsgenoten, aldus het CBS.

Het CBS wijst erop dat de regelmatige consumptie van alcohol invloed heeft op de gezondheid en ontwikkeling van jongeren en als gevolg hiervan ook invloed heeft de op ziektelast.