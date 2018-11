Kruiskerk Heerenveen omgebouwd tot zorgappartementen

De gereformeerde Kruiskerk in Heerenveen wordt verbouwd. Zorginstelling September gaat er veertig tot vijftig zorgappartementen realiseren voor ouderen met dementie.

Dat meldt het Reformatorisch Dagblad op 30 november. September wil twee woonhuizen in de kerk bouwen. Een woonhuis bestaat bij de zorginstelling uit een centrale woonkamer en twintig tot vierentwintig appartementen. De appartementen krijgen een oppervlakte van 31 tot 38 vierkante meter. Om de appartementen te realiseren komt er een extra verdieping in de kerk.



Er moet nog een definitief ontwerp komen voor de appartemeten en de gemeente Heerenveen moet nog akkoord gaan met de aanpassingen. Waarschijnlijk start de bouw rond de zomer van 2019. In 2020 moet het project klaar zijn.



De Kruiskerk is in 1921 gebouwd en was tot 2012 in gebruik als kerk. September heeft acht woonhuizen voor ouderen met geheugenproblemen waarvan zes in monumentale panden. Ook in Arnhem heeft September een woonhuis in een kerkgebouw ingericht.