'Hack de Procedure Dag' wint hackathon ouderenzorg

'Hack de Procedure Dag' is het winnende idee van de hackathon 'Jouw kracht in de zorg. Hack je eigen toekomst'. In dit concept kunnen medewerkers en managers één dag afwijken van drie bestaande procedures die het centraal stellen van de cliënt belemmeren. Het idee was afkomstig van team #WeToo, dat bestond uit zorgmedewerkers en werkgevers.

Het team wint begeleiding om bij een zorgorganisatie het idee verder uit te werken en in de praktijk te brengen. Volgens jurylid Tommie Niessen, verpleegkundige en schrijver, is de jury onder de indruk van de innovatieve concepten die ontstaan door de krachten te bundelen. "Wat het winnende idee tot winnaar maakt, is dat deze oplossing ons het meeste raakt. Het lijkt eenvoudig omdat iedereen dit al in zich heeft, maar het gebeurt nu nog te weinig. 'Hack de Procedure Dag' is een sterk concept, omdat iedere betrokkene bij de zorg eraan kan bijdragen."

Autonomie

In de tweedaagse hackathon – een wedstrijd waarin teams in beperkte tijd een oplossing bedenken voor een vraagstuk – is gedacht en gesproken over manieren om het werken in de ouderenzorg weer aantrekkelijk te maken. De teams bestonden uit onder meer (wijk)verpleegkundigen, verzorgenden, welzijnsmedewerkers, (team)managers, trajectcoaches, kwaliteitsfunctionarissen en studenten.

Uit onderzoek is gebleken dat als mensen een hoge mate van autonomie ervaren, zij meer bevlogen en betrokken zijn, meer plezier in het werk hebben en minder de neiging hebben om de zorgsector te verlaten. De hackteams bogen zich dan ook over de vraag hoe werkgevers in de zorg meer ruimte kan bieden en hoe werknemer die ook kan benutten om meer plezier in het werk te ervaren.

Aan het werk voor ouderen

De hackathon, die donderdag en vrijdag plaatsvond, was een initiatief van de sociale partners achter de Arbeidsmarktagenda 2023 'Aan het werk voor ouderen'. De voorzitter van de regiegroep Hans Schirmbeck opende de hackathon op donderdagochtend voor een publiek van 75 mensen uit de ouderenzorg.

"Het was mooi om een divers publiek te zien", zegt Schirmbeck. "Natuurlijk waren er veel vrouwen, maar er waren ook mannen. Jong en oud was present, sommigen liepen met een team van collega’s in dezelfde t-shirts, sommigen kenden elkaar al uit de sector en anderen maakten hier een nieuw contact. Er hing spanning en energie in de lucht."

De problemen die de hackathon wilde ondervangen spelen al enige jaren en zullen op korte termijn niet zo maar verdwijnen. "De vraag naar zorg neemt toe, terwijl het aantal mensen dat het werk kan doen afneemt", licht Schirmbeck toe. “Dat speelt extra in de ouderenzorg, waar het moeilijk is gebleken om mensen te werven, maar ook om ze te houden. Met de hackathon hebben we willen luisteren naar de medewerkers zelf, om uit te zoeken wat er beter kan.”

"Het doel van de hackathon was ook om te ontdekken hoe we mensen kunnen enthousiasmeren voor de ouderenzorg en het beroep weer aantrekkelijk kunnen maken”, vervolgt Schirmbeck. "Als je het naar je zin hebt op je werk, houd je het langer vol."

In de regiegroep komen de betrokken organisaties op landelijk niveau bijeen. "Wij wilden de vraag juist voorleggen aan de mensen die het werk elke dag uitvoeren", zegt Schirmbeck. "Daarbij hebben we beloofd dat het niet alleen bij praten zou blijven. Het beste idee mocht niet op de plank blijven liggen, maar zou ook handen en voeten in de praktijk krijgen."

Pitches

Naast het winnende idee dongen drie andere ideeën mee naar de overwinning: de app 'Talentenplein', Storytelling in de zorg en de 'Evaluatieapp'. In de app Talentenplein kunnen teamleden aangeven welke specifieke expertises en kwaliteiten ze bezitten. Met storytelling wordt in pictogrammen duidelijk gemaakt hoe de zorg in de eigen organisatie is georganiseerd. In de Evaluatieapp kun je in 30 seconden je dag evalueren en deze informatie delen met je collega's.