Karen Kruijthof in raad van bestuur Amsterdam UMC

Per 14 februari begint Karen Kruijthof als lid van de raad van bestuur van Amsterdam UMC. Zij vult de vacature in, die is ontstaan met het vertrek van Wouter Bos en de benoeming van Chris Polman tot zijn opvolger als voorzitter raad van bestuur VUmc en vicevoorzitter raad van bestuur AMC per 1 oktober 2018.

Dat meldt Amsterdam UMC op 3 december. In de raad van bestuur zal Karen Kruijthof zich toeleggen op de verschuivingen van afdelingen tussen de beide locaties en de integratieprocessen, die voortkomen uit de fusie tussen AMC en VUmc. Ze zal ook de portefeuille HR, bonden en medezeggenschap beheren en zich richten op het stroomlijnen van innovatieprocessen.

Fusie

Karen Kruijthof studeerde geneeskunde en bestuurskunde aan de Vrije Universiteit en promoveerde in Rotterdam op een onderzoek naar zeggenschap van medisch specialisten in Nederlandse ziekenhuizen. Daarbij werkte ze onder meer samen met het AMC. Karen Kruijthof heeft ruime bestuurlijke ervaring als lid van de raad van bestuur van Franciscus Gasthuis & Vlietland in Rotterdam en Schiedam en heeft de fusie tussen beide ziekenhuizen mede vorm gegeven. Ze is daarbij onder meer verantwoordelijk geweest voor personele zaken, medezeggenschap en de verpleegkundige beroepsgroep.