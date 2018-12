IGJ plaatst Zorghuis Roermond onder verscherpt toezicht

Het Zorghuis Roermond is door de IGJ onder verscherpt toezicht geplaatst. In het zorghuis, dat in 2015 werd ingericht in een gedeelte van een voormalig klooster, is de kwaliteit en veiligheid van zorg niet op orde, zo heeft de IGJ meermalen geconstateerd.

Dat meldt de inspectie op haar website. De zorg bij Zorghuis Roermond, onderdeel van Bluepring Groep BV, voldoet nog altijd niet aan negen van de veertien getoetste punten. De periode van verscherpt toezicht ging op 22 november in en duurt vijf maanden.

Maatregelen

In de instelling verblijven 23 cliënten die zorg nodig hebben, waaronder mensen met dementie. De IGJ heeft drie keer een bezoek gebracht aan Zorghuis Roermond: in november 2015, december 2017 en op 24 september 2018. De IGJ zag dat tijdens het eten weinig contact werd gemaakt met de bewoners, terwijl dit juist wel de bedoeling had moeten zijn. Ook staan tijdens de maaltijd rollators in een hoek. Bewoners hebben daardoor niet de mogelijkheid om zichzelf te verplaatsen als ze dat willen. Over het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals een bedhek, wordt te weinig overleg gevoerd. Het gebruik van die maatregelen is soms niet terug te lezen in het dossier van een bewoner. Hoewel de inspectie ziet dat het Zorghuis de afgelopen maanden verbeteringen heeft doorgevoerd, zijn die volgens de inspectie nog onvoldoende effectief.