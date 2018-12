Verplicht onderzoek op brandveiligheid gevels van zorginstellingen

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft alle gemeente in Nederland een brief gestuurd. Zij moeten de gevels van risicopanden laten onderzoeken op brandveiligheid. Daar vallen met name ziekenhuizen en zorginstellingen onder. Ollongren deed dit naar aanleiding van de brand in de Londense Grenfell Tower vorig jaar zomer.

Zo is te lezen in de brief die eind november naar de gemeenten is gegaan. Het onderzoek betreft hoge gebouwen ‘met minder zelfredzame personen’ zoals ziekenhuizen en zorginstellingen, maar ook andere gebouwen waarin wordt geslapen zoals hotels en woongebouwen. Het gaat om gebouwen met vloeren met bedden op meer dan dertien meter hoogte en met gevels anders dan van beton of baksteen.



De gemeentelijke Bouw- en woningtoezicht moet inventariseren welke gebouwen gecontroleerd moeten worden. Het ministerie heeft een risicoanalysetool brandveiligheid ontwikkeld, waarmee de gebouwen categorie groen, oranje of rood kunnen krijgen. De gemeente gaat in overleg met de eigenaren van gebouwen die rood of oranje scoren. Indien nodig wordt onderzocht of de gevels wel voldoen aan het Bouwbesluit. In een uiterste geval kan de gemeente handhavend optreden.