Opnieuw vervuilde hartmedicijnen teruggeroepen

pnieuw worden er vervuilde hartmedicijnen met daarin de werkzame stof valsartan uit de apotheken gehaald. Deze keer is de mogelijk kankerverwekkende stof NDEA in de middelen aangetroffen, meldt de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Het gaat om bepaalde medicijnen van de bedrijven Mylan en Pharmachemie. De aangetroffen schadelijke chemische stof NDEA (N-nitrosodiethylamine) kan ontstaan tijdens de productie van valsartan. "De kans dat de patiënt daadwerkelijk kanker krijgt bij gebruik van de verontreinigde medicijnen is voor zover bekend bijzonder klein'', aldus de inspectie.

Eerder dit jaar vonden al twee terugroepacties plaats voor valsartan. Maar toen was het medicijn vervuild met de stof N-nitrosodimethylamine (NDMA), die eveneens waarschijnlijk kankerverwekkend is. De medicijnen worden voorgeschreven voor de behandeling van hoge bloeddruk en van hartfalen en voor patiënten die onlangs een hartinfarct hebben gehad.

Wisselen

Mogelijk moeten patiënten die al eerder van medicijn moesten wisselen, dit nu opnieuw doen. "Dat is heel vervelend en misschien ook verwarrend voor hen. Toch is het belangrijk dat iedere keer wanneer nieuwe vervuilingen worden ontdekt, daarop actie wordt ondernomen", aldus de gezondheidsinspectie.



Patiënten die de medicijnen gebruiken, kunnen hun bestaande voorraad volgens de inspectie opmaken. "Bij een volgend bezoek aan de apotheek krijgen zij een ander geneesmiddel met valsartan mee of een geneesmiddel met vergelijkbare werking. Er zijn voldoende alternatieve medicijnen beschikbaar."



Patiënten kunnen met vragen terecht bij hun huisarts of apotheker.(ANP)