Landelijke Vereniging POH-GGZ sluit aan bij P3NL

De Landelijke Vereniging Praktijk Ondersteuners Huisartsen Geestelijke Gezondheidszorg (LV POH-GGZ) sluit zich per 1 januari 2019 aan bij P3NL. Daarmee krijgt de federatie van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen een elfde lid.

De LV POH-GGZ heeft ongeveer duizend leden die voldoen aan het beroepsprofiel en een gezamenlijke beroepscode onderschrijven. Naast de LV POH-GGZ bestaat P3NL uit NIP, NVO, NVGzP, NVRG, NVVS, VEN, VGCt, VKJP, VPeP en VVP. Bij elkaar hebben de verenigingen ruim 37 duizend leden.

Inhoudelijk heeft de aansluiting van de LV POH-GGZ voor P3NL grote meerwaarde omdat het de samenwerking tussen de psychologische beroepen over de volle breedte bevordert. "In ons huidige stelsel is de huisarts de poortwachter van de zorg en daarbij is de POH-GGZ van groot belang voor preventie, vroege interventie en gepast gebruik van zorg en dat zijn speerpunten van P3NL", zegt Marnix de Romph, directeur van P3NL.