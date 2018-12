Jeugdzorggroep verliest zaak tegen gemeenten

De gesloten jeugdzorginstelling Transferium in Heerhugowaard heeft een rechtszaak tegen achttien gemeenten in Noord-Holland verloren. Transferium maakt bezwaar tegen een openbare aanbesteding, waardoor de instelling vreest dat ongeveer honderd kwetsbare jongeren opeens buiten de eigen regio moeten worden geplaatst. Maar de vordering is afgewezen, heeft de rechter in Amsterdam bepaald.

"Gemeenten in Noord Holland Noord hebben voldoende onderzocht dat de winnende aanbieding een realistisch alternatief biedt, dat past binnen het wettelijk kader'', aldus de rechter. In de gesloten jeugdzorginstelling zitten jongeren met zeer ernstige problemen, zoals zelfdestructie, agressie en verslaving. Na het overhevelen van de jeugdzorg naar gemeenten in 2015 kunnen deze gemeenten kiezen om via een openbare aanbesteding te bepalen wie deze zorg mag geven.

Het contract voor jeugdzorg wordt door de uitspraak definitief gegund worden aan jeugdhulpaanbieder Horizon. Zorggroep Parlan, waar Transferium deel van uitmaakt, zegt er vertrouwen in te hebben dat er afspraken komen met gemeenten om "de onrust'' bij jongeren, ouders en betrokkenen weg te nemen. "Onze jongeren die nu verblijven in Transferium mogen niet de dupe worden van de aanbesteding en hebben recht op de best mogelijke zorg.''(ANP) '