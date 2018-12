Huisartsen krijgen van Zilveren Kruis meer tijd om te tekenen

Zilveren Kruis heeft de contractering voor 2019 nog niet rond met de huisartsen. De deadline om te tekenen is weer verschoven, van 5 december naar 31 december.

Dat meldt huisarts Toosje Valkenburg uit De Bilt, een van de woordvoerders van meer dan honderd huisartsen uit de regio’s Zuid-Kennemerland, Zuidoost Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Drenthe die weigeren te tekenen. Het is niet bekend wat de gevolgen van deze verschuiving zijn voor de contractonderhandelingen.



Een aantal artsen hebben niet getekend en een aantal artsen hebben slechts voor drie maanden getekend, met het verzoek om vanaf april opnieuw onderhandelingen te voeren. Zilveren Kruis gaat daar niet op in. De artsen weigeren om het standaardcontract te tekenen, omdat zij het niet eens zijn met de inhoud en met de tarieven die de zorgverzekeraar aanbied. Volgens de LHV komt Zilveren Kruis de afspraken die zijn vastgelegd in het hoofdlijnenakkoord voor huisartsen niet na.