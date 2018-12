Albert Schweitzer Ziekenhuis draait op groene warmte

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis draait sinds deze week op groene warmte. Daarmee bespaart het ziekenhuis een forse uitstoot van CO2, meer dan duizend ton per jaar.

Dat meldt het Albert Schweitzer op haar website. Op 6 december werd het ziekenhuis, het gebouw met het grootste aardgasverbruik in Dordrecht, officieel aangesloten op het warmtenet. Dat wordt gevoed met restwarmte van de afvalenergiecentrale van HVC. De milieuwinst is vergelijkbaar met de jaarlijkse elektriciteitsproductie van zesduizend zonnepanelen. De vermindering van uitstoot is vergelijkbaar met die van driehonderdvijftig auto’s.

Voordelen

"Het voor ons eigenlijk nauwelijks een vraag geweest of we zouden aansluiten op het warmtenet, want het systeem kent uitsluitend voordelen", zegt Peter van der Meer, voorzitter van de raad van bestuur van het Albert Schweitzer Ziekenhuis. "De totale kosten die wij betalen voor centrale verwarming, warm water en stoomopwekking voor operatiekamers en de luchtbehandeling op locatie Dordwijk, gaan iets omlaag. Installaties binnen het ziekenhuis hoefden niet noemenswaardig te worden aangepast. De milieuwinst voor ons allemaal is echter gigantisch: wij gaan op deze locatie per jaar bijna een miljoen kuub minder gas verbruiken."