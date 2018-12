Antonius Zorggroep verzelfstandigt huishoudelijke hulp

De Antonius Zorggroep, waar Thuiszorg Zuidwest Friesland en het Antonius Ziekenhuis in Sneek onder vallen, verzelfstandigt de huishoudelijke hulp. Dat is begin december bekend gemaakt aan de medewerkers en cliƫnten. Volgens de organisatie is het onderbrengen van de huishoudelijke hulp in een nieuw bedrijf aantrekkelijk, omdat het aanbod dan slimmer georganiseerd kan worden, met de focus volledig op de huishoudelijke hulp.

Voor cliënten blijft de continuïteit en kwaliteit van de hulp in de huishouding verzekerd, terwijl de komende maanden het nieuwe bedrijf vorm krijgt, verzekert de organisatie. Interim bedrijfsvoerder Olaf van der Heide is aangesteld als kwartiermaker. In het bedrijfsplan komen cliënten en medewerkers centraal te staan.