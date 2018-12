Uitgaven aan medicijnen licht toegenomen

De uitgaven aan medicijnen in het ziekenhuis zijn in 2017 met negen procent toegenomen. De totale kosten waren 2,1 miljard. De uitgaven aan medicijnen via de reguliere apotheken zijn ongeveer gelijk gebleven. Daarover betaalden we in Nederland 4,6 miljard euro.

Dat blijkt uit rapportage over geneesmiddelen vanuit de Zvw in 2017 door Zorginstituut Nederland. In het overzicht over 2,1 miljard voor intramurale geneesmiddelen zijn de prijs- en kortingsafspraken van het ministerie van VWS en de zorgverzekeraars verwerkt.

Extramuraal

Hoewel de kosten voor extramurale geneesmiddelen hetzelfde bleven, is het aantal gebruikers in Nederland vorig jaar met 1,7 procent gedaald naar 11,4 miljoen. Dat is ruim tweederde van het aantal verzekerden. De daling van het aantal gebruikers houdt in dat de medicijnen in prijs zijn gestegen, met 2,3 procent naar ongeveer vierhonderd euro per gebruiker in 2017.

Eigen bijdrage

De grootste stijging in kosten was voor twee hiv-middelen. Ook zijn de kosten aan cholesterolverlagers en antistollingsmiddelen zijn erg toegenomen. De kosten aan eigen bijdragen voor verzekerden zijn met ongeveer tien procent gestegen ten opzichte van 2016. Nederlanders moesten in 2017 voor eenenvijftig miljoen euro bijbetalen. Het grootste gedeelte, vijftien miljoen euro, ging naar een middel voor mensen met ADHD.