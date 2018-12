V&VN verdubbelt ledental tot meer dan 100.000

De beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN is door de grens van 100.000 leden gebroken. Over de afgelopen vijf jaar is dit bijna een verdubbeling. V&VN-directeur Sonja Kersten spreekt va een mijlpaal, die maakt dat de stem van de grootste beroepsgroepen in de zorg steeds luider klinkt.

“Dat is hard nodig”, aldus Kersten. “Verpleegkundigen en verzorgenden willen de allerbeste kwaliteit van zorg geven, maar worden daarin nog te vaak gehinderd door bijvoorbeeld controle van bovenaf, het grote tekort aan collega’s, onnodige administratieve lasten en haperende ICT-systemen.”

Zowel aan bestuurlijke tafels, als in de pers, in Den Haag en bij de belangrijkste (zorg) partijen laten verpleegkundigen van zich horen, stelt Kersten. Of het nu gaat om personeelstekorten, om de snelle professionele en technologische ontwikkeling van het vak, of om de groeiende inspraak en bemoeienis in zorginstellingen – verpleegkundigen en verzorgenden willen problemen agenderen en concrete oplossingen aan dragen.

Besluitvorming

Volgens Kersten leidt deze bemoeienis tot aantoonbaar betere zorg. “De zorginstellingen waar verpleegkundigen en verzorgenden echt een flinke vinger in de pap hebben, dat zijn de plekken waar je als patiënt wilt zijn”, aldus Kersten. “Daar is de sfeer beter, daar is de zorg beter en daar doen personeelstekorten zich minder voor. Ik roep daarom alle bestuurders van zorginstellingen op om verpleegkundigen én verzorgenden invloed te geven en een rol te geven in de besluitvormingsprocessen binnen zorginstellingen. Elke bestuurder laat een grote kans liggen als hij dit niet doet!”

Campagne

De mijlpaal van 100.000 leden is voor V&VN reden om de campagne “Wij maken het verschil” te starten. In het kader hiervan vertellen bijzondere V&VN- leden over ontroerende, heftige, bizarre en inspirerende gebeurtenissen uit hun werk. De verhalen zijn terug te vinden op een speciale campagnewebsite.