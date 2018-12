EU investeert 16 miljoen in zorg-robotica

De Europese Commissie investeert 16 miljoen euro in het versnellen van innovatie en implementatie van robotica-toepassingen voor de gezondheidszorg. Het project Digital Innovation Hubs in Healthcare Robotics (DIH-HERO) heeft als doel een onafhankelijke organisatie te creëren die verbindingen legt tussen kennisinstituten, commerciële bedrijven, investeerders en overige stakeholders.

“De weg naar het integreren van medische innovaties in de klinische praktijk is moeilijk en vergt zowel tijd als substantiële investeringen”, zegt Stefano Stramigioli, hoogleraar robotica bij Universiteit Twente. “De weg naar de patiënt kan daardoor lang zijn en meerdere stappen omvatten, zoals klinische tests, het ontwikkelen van efficiënte productiemethoden, het opzetten van een commerciële organisatie, het bereiken van investeerders en het regelen van distributie. Daarnaast zijn meerdere partijen bezig met diverse innovaties in robotica. Binnen DIH-HERO kunnen wij het overzicht houden en ervoor zorgen dat deze elkaar waar mogelijk aanvullen en versterken.”

Uitvoering

De uitvoering van DIH-HERO is in handen van een consortium van zeventien partners in tien Europese landen en wordt geleid door de Universiteit Twente als coördinator. De partners in het consortium vertegenwoordigen een netwerk van innovatiehubs met specialisten in gezondheidszorg, kennisinstituten, investeerders en bedrijven die actief zijn in de ontwikkeling en implementatie van robotica-toepassingen voor de gezondheidszorg.

De Europese financiële impuls van 16 miljoen euro komt voor de helft ten goede aan commerciële bedrijven. In Europa gevestigde kleine, middelgrote en midcap-bedrijven kunnen zich aanmelden voor financiering via open inschrijving vanaf de zomer van 2019 tot de lente van 2021. De financiering is bestemd voor