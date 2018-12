Datalek patiëntgegevens Gelre-ziekenhuizen

Een hacker heeft mogelijk gegevens van patiënten van de Gelre-ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen ingezien door een datalek. Het e-mailaccount van een medewerker van het ziekenhuis werd onlangs gehackt nadat een phishingmail werd geopend.

"Het ziekenhuis kan niet met zekerheid uitsluiten dat de hacker patiëntgegevens heeft ingezien, maar acht de kans hierop klein", aldus Gelre ziekenhuizen. Het account is daarna direct geblokkeerd.



Sommige van de mails bevatten patiëntengegevens zoals naam en patiëntennummer. In "een enkel geval" stond er een diagnose of behandelplan in.



Gelre-ziekenhuizen denkt niet dat de hacker uit was op patiëntgegevens. "Onderzoek heeft aangetoond dat de hacker gericht was op het gebruik van het account voor het versturen van spam." (ANP)