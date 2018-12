Nieuwe directeur en interim-bestuur voor Stichting Hoormij

Per 1 januari wordt Wil Verschoor directeur van Stichting Hoormij/NVVS. Zij gaat samen met het interim-bestuur zorgen voor de continuïteit in besturing.

Dat meldt Stichting Hoormij op haar website. Tijdens de ALV op 8 december is een interim-bestuur gekozen. Dat bestaat uit Roelof Eleveld, Mark van Hillo, Marcel Bobeldijk, José Beck en Chris van den Dries.

Bijdrage

Wil Verschoor is een directeur met veel ervaring in eindverantwoordelijke functies in het sociaal domein. Zij vervulde diverse functies in de sector Ontwikkelingssamenwerking, was directeur van de Vrouwenopvang in Utrecht en was werkzaam voor Movisie, een kenniscentrum voor sociale vraagstukken. Wil Verschoor: "Het is een uitdaging, maar het doet mij goed om een bijdrage te kunnen leveren aan een zo gewoon mogelijke deelname aan de samenleving door mensen met een gehooraandoening."