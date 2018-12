Betrekken verpleegkundigen bij ontwerp epd verbetert verslaglegging

Verpleegkundigen en verzorgenden moeten betrokken worden bij het ontwikkelproces van elektronische patiëntendossiers (epd’s). Daarmee bereik je dat de elektronische verslaglegging over de zorg aan patienten beter aansluit bij de fasen van het verpleegkundig proces en ook dat eenduidige termen worden gebruikt. Bovendien wordt het epd gebruiksvriendelijker.

Dat blijkt uit internationaal literatuuronderzoek van het Nivel en Hanzehogeschool Groningen, gepubliceerd in the Journal of Advanced Nursing.

Procesfasen en eenduidigheid

Uit het onderzoek blijkt dat aansluiting bij het verpleegkundig proces, met de fasen amnese, diagnose, planning, uitvoering en evaluatie, belangrijk is voor het verbeteren van de kwaliteit van de verslaglegging.

Verder laat de studie zien dat de kwaliteit van de verslaglegging verbetert bij het gebruik van bepaalde classificatiesystemen die er zijn voor eenduidige terminologie bij diagnosen, interventies en zorgresultaten.

Gebruiksvriendelijk

De elektronische verslaglegging krijgt in de studie de voorkeur boven papier, mits de elektronische dossiers gebruikersvriendelijk, direct en gemakkelijk toegankelijk zijn en een duidelijk overzicht bevatten van de patiëntinformatie en zorgverlening. Ook mag een vrij invulbaar tekstveld niet ontbreken, voor unieke informatie over de betreffende patiënt.

Het onderzoek is gedaan met subsidie uit het programma Kwaliteit van Zorg: Ontwikkeling Kwaliteitstandaarden, van ZonMw.