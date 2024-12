Zeven noordelijke ziekenhuizen koppelen epd’s

De koppeling tussen de noordelijke ziekenhuizen betekent een einde aan het mailen en faxen om patiënten naar elkaar door te verwijzen. Het ontvangende ziekenhuis hoeft de patiënt niet in te schrijven; het krijgt de verwijsinformatie rechtstreeks in het epd. Dat moet veel tijd en administratiedruk schelen.

ChipSoft en Epic

Eerder dit jaar maakten drie ziekenhuizen in Friesland de koppeling al. De samenwerking is nu uitgebreid en bestaat nu uit: Martini Ziekenhuis en UMCG in Groningen, Wilhelmina Ziekenhuis Assen in Drenthe en Nij Smellinghe, Tjongerschans, Antonius en MCL in Friesland. Al deze ziekenhuizen gebruiken een epd van ChipSoft of Epic. Het doel is om ziekenhuizen die NEXUS als leverancier hebben, zoals het Ommelander Ziekenhuis, op termijn ook aan te laten sluiten.

Het project is begeleid door Stichting GERRIT, de regionale samenwerkingsorganisatie (rso) voor de zorg van Groningen, Friesland en Drenthe, die digitale communicatie tussen zorgverleners mogelijk wil maken.